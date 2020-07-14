Панатінаікос виграв чемпіонат Греції вперше за 14 років

У фінальній серії волейболісти з Афін обіграли свого непримиренного суперника «Олімпіакос».

Незважаючи на те, що більшість національних європейських волейбольних чемпіонатів у зв'язку із епідемією коронавірусу були завершені достроково, у Греції після багатомісячної перерви турнір був відновлений і відбулися вирішальні матчі за призові місця.

У фінал тут пробилися афінський «Панатінаікос», який у півфінальній серії переміг «Фонікас» (Ермуполіс) із загальним рахунком 2:1 і «Олімпіакос» (Пірей), що обіграв з таким же результатом ПАОК із Салоніків.

У вирішальних матчах за золоті медалі сильнішим виявився «Панатінаікос». Він здолав на той момент чинного чемпіона країни «Олімпіакос» в двох матчах - 3:0 (25:19, 25:22, 25:19) і 3:1 (22:25 , 25:22, 25:15, 25:13). Додамо, що клуб із Афін в останній раз піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у 2006 році, а всього за всю історію це його 19-е чемпіонство.

Звання кращого гравця фінальної серії сезону 2019-2020 років отримав 20-річний діагональний «Панатінаікоса» Александрос Рантіч.