UFC: наступний бій Марини Мороз пройде 5 вересня

Українка Марина Мороз може провести бій проти 12-го номера жіночого найлегшій дивізіону Монтани Де Ла Роси. Зустріч планують провести на турнірі, який відбудеться 5 вересня. Про це повідомляє MMA Junkie. Відзначимо, що у Мороз на рахунку серія з двох перемог - в березні 2019 року його здолала Сабіну Мазо, а в березні 2020 го - завдала першої поразки бразильянке Майре Буено Сільви.