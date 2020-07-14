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UFC: наступний бій Марини Мороз пройде 5 вересня

UFC: наступний бій Марини Мороз пройде 5 вересня
14:09 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Українка Марина Мороз може провести бій проти 12-го номера жіночого найлегшій дивізіону Монтани Де Ла Роси. Зустріч планують провести на турнірі, який відбудеться 5 вересня. Про це повідомляє MMA Junkie. Відзначимо, що у Мороз на рахунку серія з двох перемог - в березні 2019 року його здолала Сабіну Мазо, а в березні 2020 го - завдала першої поразки бразильянке Майре Буено Сільви.
 
 
 
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Montana De La Rosa vs. Maryna Moroz added to UFC’s September 5 event (FLW BOUT) via MMA Junkie : Zuffa/Getty Images #UFC #WMMA #MMA #MontanaDeLaRosa #MarynaMoroz #Fight

Допис, поширений UFC News Alerts (@ufcnewsalerts)

Тим часом Де Ла Роса виграла під егідою UFC чотири з останніх п'яти поєдинків, здолавши Христину Маркс, Рейчел Остовіч, Надю Кассім і Мару Ромеро Бореллі.

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UFC, Марина Мороз.

Автор:

Телеграф
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