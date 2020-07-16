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Рестарт європейського волейболу намічений на кінець серпня

Рестарт європейського волейболу намічений на кінець серпня
23:02 Чт, 16 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
На цей період заплановано проведення фінального етапу жіночого Євро U-19.

Європейська Конфедерація волейболу (ЄКВ) офіційно оголосила про те, що в період з 22 по 30 серпня нинішнього року в містах Зіниця (Боснія і Герцеговина), а також Осієк (Хорватія) пройдуть ігри фінального етапу чемпіонату Європи серед жінок віком до 19 років. Це буде перший континентальний турнір після того, як через епідемію коронавірусу у березні були зупинені всі міжнародні змагання.

У зв'язку з тим, що неможливо було в повному обсязі провести відбіркові турніри, було прийнято рішення відібрати 10 найкращих команд за поточним рейтингом і додати до них дві збірні господарів чемпіонату. В результаті, місця в фінальному турнірі отримали Італія, Росія, Туреччина, Сербія, Німеччина, Словаччина, Болгарія, Білорусь, Франція і Польща, а також Боснія і Герцеговина, плюс Хорватія. На жаль, збірна України в цій віковій групі до числа учасників фінального етапу не потрапила.

Чемпіонат Європи з велошосе перенесений з Італії до Франції

Вже на наступному тижні буде проведено жеребкування фінального турніру Євро U-19 і команди будуть розподілені на дві групи. За підсумками турніру дві кращі збірні отримають право представляти Європу на чемпіонаті світу серед жінок віком до 20 років.

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Волейбол, reSTART, Євро U-19.

Автор:

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