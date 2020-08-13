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"Будь ласка, почуйте": Домрачева звернулася до білоруського ОМОНу

"Будь ласка, почуйте": Домрачева звернулася до білоруського ОМОНу
Оновлено 19:26 Сьогодні Телеграф
Чотириразова олімпійська чемпіонка Дарина Домрачева закликала керівників загонів ОМОН зупинити насильство в Білорусі.

"Люблю мирну рідну Білорусь! І саме таку! Прошу всіх, від кого це залежить, Всіх, хто віддає розпорядження, керівники загонів ОМОН. Зупиніть насильство. Не допустіть продовження цього несправедливого жаху на вулицях. Будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Будь-який. Будь ласка , почуйте., - написала Домрачева у себе на сторінці в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

Білоруська біатлоністка Дарина Домрачова за свою кар'єру чотири рази вигравала Олімпійські ігри і двічі ставала чемпіонкою світу. Влітку 2018 року прославлена спортсменка оголосила про закінчення кар'єри.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронці Білорусі побили відомого хокеїста, а УЄФА розглядає варіант з перенесенням єврокубків із країни, в якій ось уже п'ятий день не вщухають протести.

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Все по темі:

Биатлон, Білорусь, Дарина Домрачова.

Автор:

Телеграф
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