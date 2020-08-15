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"Король лиж" Нортуг потрапив в кокаїновий скандал

"Король лиж" Нортуг потрапив в кокаїновий скандал
Оновлено 13:42 Сьогодні Телеграф
Відомий норвезький лижник Петтер Нортуг потрапив у скандал з наркотиками. Про це повідомив сам спортсмен у себе в соцмережах.

Нортуг повідомив, що напередодні його затримала дорожня поліція після перевищення швидкісного режиму. Петера відправили в лікарню на аналізи, а пізніше з'ясувалося, що він вживає кокаїн. Наркотики також знайшли у нього вдома.

Сьогодні 13-кратний чемпіон світу зробив признання, написавши пост в соцмережах.

 
 
 
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Публикация от Petter Northug Jr (@jantelov1)

"Я зробив велику помилку. Минулої ночі мене зупинила дорожня поліція. Я занадто швидко їхав. Мене відправили на тестування, і поліція знайшла у мене вдома невелику кількість наркотиків. Це кокаїн. Дуже переживаю за своє майбутнє. Мені дуже шкода тих, кого я знову розчарував. Знаю, що буде порушено кримінальну справу. Я візьму всю відповідальність на себе ", - написав Петтер у себе на сторінці в Instagram.

Нортуг завершив професійну кар'єру ще в грудні 2018 року. Норвежець добув дві перемоги на Олімпійських іграх, а також 13 разів ставав чемпіоном світу. Крім того, Петтер є єдиним володарем неофіційного звання дворазового "Короля лиж", яке "видається" за перемоги в гонках на 30 і 50 км в перебігу одного великого форуму (ЧС або ОІ, - прим. Ред.). Також на рахунку норвежця дві перемоги в загальному заліку Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка Дар'я Домрачева звернулася до ОМОНу в Білорусі.

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Все по темі:

Кокаїн, Лижний спорт.

Автор:

Телеграф
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