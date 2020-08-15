У США за допінг дискваліфікували 80-річну спортсменку

Таке рішення організація ухвалила у зв'язку з позитивною допінг-пробою спортсменки.
За інформацією джерела, Жікель побила світовий рекорд у своїй віковій групи 29 серпня 2019 року. Тоді Барбара проїхала 500 метрів за 44,062 секунди. Після рекорду антидопінгові служби попросили її пройти допінг-тести. У підсумку в її крові були виявлені сліди метилтестостерона.
Спортсменка не стала приховувати, що приймає необхідні препарати, однак вона не вказувала знайдене в її організмі речовина в необхідній формі допінг-контролю. Тому USADA прийняло рішення дискваліфікувати Велогонщицю на рік, а також анулювати її рекордний результат.
Раніше повідомлялося, що знаменитий лижник зізнався у вживанні кокаїну.