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У США за допінг дискваліфікували 80-річну спортсменку

У США за допінг дискваліфікували 80-річну спортсменку
Оновлено 16:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Цікавий випадок стався в США. Антидопінгове агентство країни (USADA) ухвалило рішення дискваліфікувати 80-річну Велогонщицю Барбару Жікель. Про це повідомляє cyclingnews.

Таке рішення організація ухвалила у зв'язку з позитивною допінг-пробою спортсменки.

За інформацією джерела, Жікель побила світовий рекорд у своїй віковій групи 29 серпня 2019 року. Тоді Барбара проїхала 500 метрів за 44,062 секунди. Після рекорду антидопінгові служби попросили її пройти допінг-тести. У підсумку в її крові були виявлені сліди метилтестостерона.

Спортсменка не стала приховувати, що приймає необхідні препарати, однак вона не вказувала знайдене в її організмі речовина в необхідній формі допінг-контролю. Тому USADA прийняло рішення дискваліфікувати Велогонщицю на рік, а також анулювати її рекордний результат.

Раніше повідомлялося, що знаменитий лижник зізнався у вживанні кокаїну.

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Все по темі:

США, Велоспорт, USADA.

Автор:

Телеграф
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