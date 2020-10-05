Під час забігу зупинилося серце: в Харкові помер учасник марафону

Міжнародний марафон у Харкові закінчився трагедією.

У Харкові відбувся традиційний міжнародний марафон з назвою Avantazh Kharkiv International marathon. На дистанції 21,1 км одному з учасників стало погано - 34-річний Євген Колеров знепритомнів.

Один з організаторів забігу намагався зробити все можливе до прибуття медиків. Швидка допомога була вже за пару хвилин, але в лікарні у Євгена перестало битися серце.

Це не перша трагедія під час спортивних змагань останнім часом. Так, в Одесі під час забігу заблукала одна з учасниць, пізніше її знайшли мертвою.

Нагадаємо, легкоатлетичний марафон в Берліні став фатальним для учасника.