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Під час забігу зупинилося серце: в Харкові помер учасник марафону

Під час забігу зупинилося серце: в Харкові помер учасник марафону
10:20 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Міжнародний марафон у Харкові закінчився трагедією.

У Харкові відбувся традиційний міжнародний марафон з назвою Avantazh Kharkiv International marathon. На дистанції 21,1 км одному з учасників стало погано - 34-річний Євген Колеров знепритомнів.

Один з організаторів забігу намагався зробити все можливе до прибуття медиків. Швидка допомога була вже за пару хвилин, але в лікарні у Євгена перестало битися серце.

Це не перша трагедія під час спортивних змагань останнім часом. Так, в Одесі під час забігу заблукала одна з учасниць, пізніше її знайшли мертвою.

Нагадаємо, легкоатлетичний марафон в Берліні став фатальним для учасника.

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Все по темі:

Марафон, Харків, Євген Колеров, Avantazh Kharkiv International marathon.

Автор:

Телеграф
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