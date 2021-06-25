Чемпіон Bellator Ярослав Амосов вперше після перемоги розповів про свої подальші плани

Амбассадор Parimatch Ярослав Амосов провів першу прес-конференцію після того, як став чемпіоном Bellator в напівсередній вазі.

Ярослав - перший в історії українець, який виграв титул відомого промоушена. Також він є непереможним бійцем ММА - за свою професійну кар'єру він провів 26 боїв і у всіх виграв. Завоювання чемпіонського пояса Амосовим не пройшло непоміченим, в Україні і вдома Ярослава зустрічали сотні уболівальників. Амосов намагався нікому не відмовити в автографі або селфі. А після того як відпочив, прийшов в PM Hall, де розповів журналістам про свої емоції після перемоги і плани на майбутнє.

"У мене просто немає слів. В першу чергу я хочу сказати слова подяки тим, хто мене підтримував. Зокрема, компанії Parimatch, яка вірила в мене. Зараз дуже багато говорять про те, що я мотивую хлопців. Сподіваюся, у мене буде виходити робити це і в майбутньому", - зазначив Ярослав Амосов.

Ярослав також сказав, що зустріч в аеропорту, де його чекали сотні фанатів і подарунок у вигляді супербайка, залишила не менш яскраві емоції, ніж перемога в чемпіонському поєдинку. Амосов, у відповідь на запитання журналістів, заявив, що не будує плани далі, ніж розрахований контракт з Bellator. А ще попросив не порівнювати його з Хабібом Нурмагомедов, якому належить рекорд ММА в 29 перемог: "Я - Ярік, він - Хабіб. Ми різні".

"Чемпіонство Ярослава Амосова, це велика подія для всієї України. Сьогодні всі говорять про його успіх, інтерес до ММА в країні виріс, наші спортсмени бачать, до чого вони можуть прагнути. Parimatch підтримував Ярослава ще до того, як він виграв свій титул, і, сподіваюся, наша співпраця буде довгою і плідною", - сказав представник Parimatch Андрій Лімонтов.

Менеджер українського бійця Андрій Співачук поділився секретом, що вони ведуть переговори з Bellator про потенційний поєдинок Ярослава Амосова в Києві і що такий варіант досить реальний. Сам боєць заявив, що хоче повернутися в октагон ближче до зими, адже він очікує на народження сина і хоче приділити час відпочинку та сім'ї.

Всі з нетерпінням чекають нових досягнень і перемог від українського чемпіона. А як інакше? Адже він заряджений перемагати!