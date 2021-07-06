Олімпіада тільки для VIP-ів: в Японії здивували кардинальним вирішенням

В Японії розглядають можливість того, щоб зробити церемонію відкриття майбутньої Олімпіади тільки для VIP-персон.

Про це з посиланням на достовірні джерела в уряді повідомляє місцева газета Asahi.

Такий крок назвали вимушеним, щоб уникнути ризиків зараження коронавірусом.

Планується, що відвідати урочисту церемонію 23 липня в Токіо зможуть важливі іноземні гості, дипломати і спонсори Олімпіади. Природно, кількість запрошених буде обмеженою: не 10 000 людей, як планували раніше, а в рази менша.

Також через пандемію всі заходи після 21:00 будуть проходити без глядачів, а в решту часу завантаження стадіонів буде не більше 50%. Крім того, в числі глядачів будуть тільки японці, іноземні гості допущені не будуть.

Як раніше повідомляв "Телеграф", коронавірус не вплине на проведення Олімпійських ігор в Токіо. Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс. Спочатку змагання повинні були пройти влітку 2020 року, але через пандемію Ігри перенесли над 2021 рік.