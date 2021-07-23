МОК "повернув" Крим Україні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виправив карту, надану на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо. Раніше на зображенні Кримський півострів було відділено від України кордоном, зараз його немає.

Щоб запобігти скандалу, МОК відреагував на прохання представників Міністерства іноземних справ України виправити інтерактивну карту. На цей момент зміни були внесені: півострів не відділений на карті від материкової частини на зображенні.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно на офіційному сайті Олімпіади в розділі «Розпис та результати» з’явилась інтерактивна карта. На карті можна підтримати свою країну аплодисментами, натиснувши на кнопку. Обурення викликало зображення України, на котрому окупований Росією Крим відділений від материкової частини чітким кордоном. Хоча Японія та інші демократичні країни вважають Крим українським.

Міністерство іноземних справ України звернулось в посольства Швейцарії та Японії. Як відомо, у Швейцарії знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету, тоді як Японія цього разу приймає Олімпійські ігри.