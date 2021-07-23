Скачать
П'ятниця, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча
"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)
"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)

МОК "повернув" Крим Україні

МОК "повернув" Крим Україні
Оновлено 08:19 Сьогодні Телеграф

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виправив карту, надану на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо. Раніше на зображенні Кримський півострів було відділено від України кордоном, зараз його немає.

Щоб запобігти скандалу, МОК відреагував на прохання представників Міністерства іноземних справ України виправити інтерактивну карту. На цей момент зміни були внесені: півострів не відділений на карті від материкової частини на зображенні.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно на офіційному сайті Олімпіади в розділі «Розпис та результати» з’явилась інтерактивна карта. На карті можна підтримати свою країну аплодисментами, натиснувши на кнопку. Обурення викликало зображення України, на котрому окупований Росією Крим відділений від материкової частини чітким кордоном. Хоча Японія та інші демократичні країни вважають Крим українським.

Міністерство іноземних справ України звернулось в посольства Швейцарії та Японії. Як відомо, у Швейцарії знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету, тоді як Японія цього разу приймає Олімпійські ігри.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
Перегляди: 44

Все по темі:

Карта, Олимпиада, Крим, Міжнародний олімпійський комітет.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОК "повернув" Крим Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся