Історія медаліста Олімпіади Ігоря Рейзліна крутіша за будь-які книги з мотивації: вийшов на пік кар'єри тільки в 35 та все життя тренується з батьком

Ігор Рейзлін — український шпажист, який у віці 35 років досяг піку своєї кар'єри. Спортсмен виступав як на чемпіонатах світу, так і на Олімпіаді, що проходить наразі в Токіо.

Що відомо про його історію успіху, особисте життя і сім'ю. Про все це Антон Рейзлін розповів у своєму інтерв'ю для Спорт Сьогодні.

Сьогодні, 25 липня, Рейзлін став єдиним українським спортсменом, якому вдалося дістати медаль на Олімпіаді. У півфіналі шпажист програв бій, проте у боротьбі за бронзу узяв своє. Зараз вік спортсмена складає 37 років, фахівці пророкують, що ця олімпійська медаль стане першою та останньою для Антона.

Двома роками раніше, на чемпіонаті світу по фехтуванню Рейзлін також відрізнився своїми успіхами: став єдиним українцем, якому вдалося виграти відразу дві медалі.

Шлях до успіху спортсмена був зовсім не легким. До цього Рейзліна переслідували суцільні невдачі: кращим результатом до 2019-го року було 44-е місце на чемпіонаті світу у 2009 році. "Що допомогло досягти цього успіху саме зараз? Багаторічна важка праця і завзятість, підтримка сім'ї та, звичайно, робота мого батька і тренера Дмитра Ігорьовича Рейзліна, якому я зобов'язаний усім, що знаю та умію" - каже спортсмен.

Фехтувальник признався, що після змагань випробовує повне спустошення. Проте, заповнити порожнечу йому завжди допомагає його сім'я: дружина і сини.

Подробніше про бронзу Рейзліна на Олімпіаді 2020 раніше писав "Телеграф".