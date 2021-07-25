Скачать
Неділя, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг

Історія медаліста Олімпіади Ігоря Рейзліна крутіша за будь-які книги з мотивації: вийшов на пік кар'єри тільки в 35 та все життя тренується з батьком

Історія медаліста Олімпіади Ігоря Рейзліна крутіша за будь-які книги з мотивації: вийшов на пік кар'єри тільки в 35 та все життя тренується з батьком
Оновлено 16:22 Сьогодні Телеграф

Ігор Рейзлін — український шпажист, який у віці 35 років досяг піку своєї кар'єри. Спортсмен виступав як на чемпіонатах світу, так і на Олімпіаді, що проходить наразі в Токіо.

Що відомо про його історію успіху, особисте життя і сім'ю. Про все це Антон Рейзлін розповів у своєму інтерв'ю для Спорт Сьогодні.

 Сьогодні, 25 липня, Рейзлін став єдиним українським спортсменом, якому вдалося дістати медаль на Олімпіаді. У півфіналі шпажист програв бій, проте у боротьбі за бронзу узяв своє. Зараз вік спортсмена складає 37 років, фахівці пророкують, що ця олімпійська медаль стане першою та останньою для Антона.

Двома роками раніше, на чемпіонаті світу по фехтуванню Рейзлін також відрізнився своїми успіхами: став єдиним українцем, якому вдалося виграти відразу дві медалі.

 Шлях до успіху спортсмена був зовсім не легким. До цього Рейзліна переслідували суцільні невдачі: кращим результатом до 2019-го року було 44-е місце на чемпіонаті світу у 2009 році. "Що допомогло досягти цього успіху саме зараз? Багаторічна важка праця і завзятість, підтримка сім'ї та, звичайно, робота мого батька і тренера Дмитра Ігорьовича Рейзліна, якому я зобов'язаний усім, що знаю та умію" - каже спортсмен.

Фехтувальник признався, що після змагань випробовує повне спустошення. Проте, заповнити порожнечу йому завжди допомагає його сім'я: дружина і сини.

Подробніше про бронзу Рейзліна на Олімпіаді 2020 раніше писав "Телеграф".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
Перегляди: 29

Все по темі:

Бронза, Шпага, Олімпіада 2021, Рейзлін.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український шпажист Рейзлін виграв "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
02 Денис Берінчик переміг зірку UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся