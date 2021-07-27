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Розвінчала міф про "гору-вбивцю": вперше в історії українка підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу (фото)

Розвінчала міф про "гору-вбивцю": вперше в історії українка підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу (фото)
11:37 Сьогодні Телеграф

27 липня вперше в історії незалежної України нашій співвітчизниці вдалося підкорити одну з найнебезпечніших світових вершин. Українка Ірина Галай в 6:42 за київським часом встановила рекорд, піднявшись на другу за висотою гірську вершину Землі - К2 Чогорі, яка підноситься на 8 611 метрів над рівнем моря.

Про неймовірне досягнення 32-річної альпіністки, яка раніше вже піднімалася на Еверест, повідомив спортивний оглядач Максим Розенко на своїй сторінці в "Фейсбуці".

За його словами, Ірина розвінчала міф, що К2 можуть підкорити тільки профі. Адже вона не альпіністка за професією, а, в першу чергу, - бізнесвумен.

Разом з дівчиною на Чогорі піднявся і Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив сходження без кисневої маски.

На момент виходу новини екстремали спускаються з гори до базового табору.

Відзначимо, що К2 Чогорі розташована в гірській системі Каракорум на північному заході від Гімалаїв. Вона є надзвичайно складною в сходженні, через що її навіть прозвали "дикої горою" і "горою-вбивцею".

Нагадаємо, альпініст з Непалу побив світовий рекорд, підкоривши всі "восьмитисячники" світу менш ніж за сім місяців.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 42

Все по темі:

Альпинизм, Ирина Галай, Дмитро Семененко, К2 Чогорі.
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