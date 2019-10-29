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Непальский альпинист побил новый мировой рекорд

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Непальский альпинист побил новый мировой рекорд
13:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: instagram.com/nimsdai

Новости мира:Альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев.

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, поднявшись на 14 самых высоких вершин мира чуть более чем за полгода, сообщает во вторник Associated Press.

"Миссия выполнена!" - написал 36-летний Нирмал Пуржа, известный также как Нимс, на своей странице в твиттере.

По данным агентства, на покорение 14 самых высоких вершин мира у него ушло 189 дней, и ранним утром во вторник альпинист и его команда достигли вершины горы Шишабангма в центральной части Тибета на территории Китая.

Пурджа начал восхождения 14 апреля. Первой горой, на которую он поднялся, стала Аннапурна (8091 м). Заключительную вершину в списке, Шишабангму (8027 м), 36-летний спортсмен покорил во вторник, 29 октября.

Как отметил Пурджа, он бы мог завершить свою экспедицию и раньше, если бы не проблемы с получением визы и спасение по пути попавших в беду коллег.

Сообщается, что Пурджа собирает деньги на свои восхождения с помощью краудфандинговой платформы. Известность ему принесла фотография "Пробки на Эвересте", сделанная весной 2019 года, которая стала вирусной.

Непальский альпинист побил новый мировой рекорд

Ранее, 15 августа, сообщалось, что власти Непала намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих подняться на Эверест, а также втрое увеличить плату за восхождение — до $35 тыс.

Власти Непала запретили использовать пластиковую посуду на Эвересте

15 мая Нирмал Пуржа поднялся на самую высокую гору в мире Эверест, которая возвышается на 8848,43 метров над уровнем моря.

Последний раз покорить все "восьмитысячники" удалось альпинисту из Южной Кореи Ким Чан Хо, который поднялся на все вершины за семь лет, десять месяцев и шесть дней.

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Рекорд, Непал, Альпинизм, Эверест, Нирмал Пуржа.
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