Непальский альпинист побил новый мировой рекорд

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, поднявшись на 14 самых высоких вершин мира чуть более чем за полгода, сообщает во вторник Associated Press.

"Миссия выполнена!" - написал 36-летний Нирмал Пуржа, известный также как Нимс, на своей странице в твиттере.

По данным агентства, на покорение 14 самых высоких вершин мира у него ушло 189 дней, и ранним утром во вторник альпинист и его команда достигли вершины горы Шишабангма в центральной части Тибета на территории Китая.

Пурджа начал восхождения 14 апреля. Первой горой, на которую он поднялся, стала Аннапурна (8091 м). Заключительную вершину в списке, Шишабангму (8027 м), 36-летний спортсмен покорил во вторник, 29 октября.

Как отметил Пурджа, он бы мог завершить свою экспедицию и раньше, если бы не проблемы с получением визы и спасение по пути попавших в беду коллег.

Сообщается, что Пурджа собирает деньги на свои восхождения с помощью краудфандинговой платформы. Известность ему принесла фотография "Пробки на Эвересте", сделанная весной 2019 года, которая стала вирусной.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что власти Непала намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих подняться на Эверест, а также втрое увеличить плату за восхождение — до $35 тыс.

A huge thank you to all of you for your kind donations over the last few months.

— Nirmal Purja MBE (@nimsdai) 2 августа 2019 г.