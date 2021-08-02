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Перша в історії Олімпіади штангістка-трансгендер провалила виступ (відео)

Перша в історії Олімпіади штангістка-трансгендер провалила виступ (відео)
Оновлено 17:06 Сьогодні Телеграф

Виступ першої в історії Олімпійських ігор спортсменки-трансгендера Лорелл Хаббард в Токіо завершилося фіаско.

Громадянка Нової Зеландії, яка змагалася з жінками у важкій атлетиці у вазі 87 кг, провалила всі три спроби з узяття штанги.

Спочатку Лорелл не змогла взяти стартову вагу 120 кг, після чого також невдало намагалася підняти штангу вагою в 125 кг. В результаті 43-річна спортсменка, яка до того ж є найстаршою учасницею в Токіо, завершила свій виступ достроково з рахунком 0.

Відзначимо, що до зміни статі важкоатлетка брала участь в змаганнях разом з чоловіками під ім'ям Гевін Хаббард і навіть встановлювала рекорди Нової Зеландії серед юніорів. Стать спортсменка змінила, коли їй було 35 років.

У 2017-му Лорелл взяла срібло на чемпіонаті світу з важкої атлетики, а в 2020-му - золото на Кубку світу в Римі.

Нагадаємо, 1 серпня в Токіо розіграли комплект нагород у важкій атлетиці. Українка Ірина Деха завершила змагання без результату. Перемогу здобула представниця Еквадору Нейсе Патрісиа Дахомес Баррера (263 кг). Друге місце зайняла американка Кетрін Най (249 кг), а третя позиція дісталася мексиканці АРЕМ Фуентес Савалан (245 кг).

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Олимпиада, Токио-2020, Важка атлетика, Лорелл Хаббард.
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