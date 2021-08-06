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Олімпійські ігри-2020: де і коли дивитися церемонію закриття

Олімпійські ігри-2020: де і коли дивитися церемонію закриття
Оновлено 20:10 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 8 серпня, в столиці Японії пройде церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Церемонія пройде на Національному стадіоні Токіо і стартує в 13:15 за київським часом.

В Україні всі бажаючі подивитися на церемонію закриття зможуть це зробити в цей час увімкнувши канал UA: Перший або "Громадське Спорт".

Олімпіада 2020 проходить зараз, оскільки через пандемію коронавіруса ігри в минулому році були скасовані, щоб не наражати на небезпеку як глядачів, так і спортсменів.

В цьому році в іграх взяли участь близько 11 тисяч спортсменів з 206 країн світу.

Україна теж взяла участь в змаганнях, відправивши за медалями 157 осіб.

За даними на 6 серпня, наші спортсмени взяли одне "золото", три "срібла" і 10 "бронз". З сумарним результатом в 14 медалей, Україна займає 16 місце в загальному заліку.

Єдину золоту медаль Україні приніс борець греко-римського стилю і народний депутат Жан Беленюк.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Токио-2020, Олімпійські ігри.
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