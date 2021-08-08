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Українка Старікова завоювала "срібло" на Олімпіаді

Українка Старікова завоювала "срібло" на Олімпіаді
06:19 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українська велогонщиця Олена Старікова на Олімпійських іграх у Токіо завоювала "срібло".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фіналі спринту 25-річна українка зустрілася з канадкою Келсі Мітчелл. У першому заїзді Старікова поступилася суперниці 0.061 секунди, а в другому Олена програла опонентці 0.064 с. Таким чином, "золото" здобула канадка, а українці дісталося "срібло".

Результати жіночого спринту на Олімпіаді в Токіо

Нагадаємо, в 1/32 фіналу українка перемогла Юлі Вердуго з Мексики, в 1/16 - новозеландку Еллесс Ендрюс, в 1/8 Старікова поступилася представниці Нідерландів Шанні Браспеннінкс, але потім зуміла перемогти у втішному заїзді і повернутися у боротьбу за медалі. У чвертьфіналі Олена здолала німкеню Лею Фріндріх, а в півфіналі наша велогонщиця виявилася швидше за Лей Вайсі з Гонконгу.

"Бронзу" в жіночому спринті здобула представниця Гонконгу Лей Вайсі.

На рахунку олімпійської збірної України на Олімпіаді-2020 в Японії вже 19 медалей (1 "золото", 6 срібних нагород і 12 "бронз"). Останньою медалісткою серед наших спортсменів до Старікової стала легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка показала третій результат в секторі для стрибків у висоту.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Олімпійські ігри, Олена Старікова.
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