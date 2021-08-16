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Україна знову замахнулася на Олімпійські ігри: про що заявив міністр Гутцайт

Україна знову замахнулася на Олімпійські ігри: про що заявив міністр Гутцайт
11:51 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні розраховують і працюють над проведенням літніх і зимових Юнацьких Олімпійських ігор у 2030 і 2032 роках.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс".

"На літні Олімпіади ми поки не дивимось. Ми розраховуємо і працюємо над зимовою Юнацькою Олімпіадою, літньої Юнацькою Олімпіадою і зимовими Олімпійськими іграми: це 2030 і 2032 роки", - говорить міністр.

За його словами, поки що немає підрахунків за кошторисом і необхідним інфраструктурним об'єктам, але відомо, що проводити їх можна на Західній Україні, зокрема в Буковелі, а також залучити ще деякі інші міста.

Також Гутцайт каже, що перш за все зараз йде мова про Юнацькі Олімпійські ігри як тестових, адже на це потрібен менший бюджет і не так складно, як дорослі Олімпійські ігри. Крім того, їх можна провести в Києві, адже інфраструктура дозволяє.

Міністр упевнений, що Україна зможе самостійно провести велику зимову Олімпіаду.

"Це складно, але можливо. Все залежить від побудованої спортивної інфраструктури. Неможливо відразу все зробити, коли десятки років це стояло закинуте", - заявив Гутцайт.

За його словами, в Україні поки що не розглядають варіант проведення однієї з майбутніх Олімпіад спільно з кимось із сусідів.

"Такого немає, щоб була можливість спільно проводити Олімпійські ігри. Це не розглядається", - підкреслив він.

Ще у 2020 році президент України Володимир Зеленський заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Олімпійських іграх в Токіо Збірна України була представлена на спортивному форумі 157 атлетами, які боролися за нагороди у 25 видах спорту - фінальний медальний залік Ігор за підсумками 16-і змагальних днів.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Вадим Гутцайт, Україна, Олімпійські ігри, Змагання, Юнаки.
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