Дербі Манчестерів закінчилося поразкою команди Зінченка

Новини спорту:Команда Хосепа Гвардіоли відстає від «Ліверпуля» на 25 очок.

В матчі 29-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Манчестер Юнайтед» 0:2.

В дербі Манчестера сильнішими виявились господарі. На 30-й хвилині Марсіяль вивів «МЮ» вперед. А вже у компенсований час Мактоміней закріпив перевагу «МЮ» - 2:0.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і зіграв 77 хвилин на позиції лівого захисника. Зінченка замінив Менді. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 18 поєдинків і забив один м’яч.

Після 29-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 25 очок. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (57 очок). На 3-у місці «Лестер» (50). «МЮ» піднявся на 5-е місце (45).