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Зозуля: Я пішки прийду в збірну, якщо викличуть

Зозуля: Я пішки прийду в збірну, якщо викличуть
13:44 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф #FootballHub Фото: Twitter

Новини спорту:При цьому гравець згоден, що не відповідає рівню команди.

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля ще мріє про виклик до збірної України, проте футболіст згоден з тим, що зараз не заслуговує на виклик.

«Зараз я прекрасно розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Коли буде достатньо ігрового часу, то тренери побачать, що я заслуговую виклик, а я з гордістю буду носити футболку України».

«Але зараз саме час дати дорогу хлопцям, які заслуговують проявити себе. Однак я пішки прийду в збірну, якщо викличуть», - сказав Зозуля.

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Гравець не потрапив в список збірної України на найближчі матчі.

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Роман Зозуля, Новини футболу, Чемпіонат Іспанії, Збірна України.
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