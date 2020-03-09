Зозуля: Я пішки прийду в збірну, якщо викличуть

Новини спорту:При цьому гравець згоден, що не відповідає рівню команди.

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля ще мріє про виклик до збірної України, проте футболіст згоден з тим, що зараз не заслуговує на виклик.

«Зараз я прекрасно розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Коли буде достатньо ігрового часу, то тренери побачать, що я заслуговую виклик, а я з гордістю буду носити футболку України».

«Але зараз саме час дати дорогу хлопцям, які заслуговують проявити себе. Однак я пішки прийду в збірну, якщо викличуть», - сказав Зозуля.

Гравець не потрапив в список збірної України на найближчі матчі.