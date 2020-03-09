Шевчук шкодує, що в матчі Олександрія - Динамо не було VAR

Новини спорту:В'ячеслав Шевчук прокоментував матч 22 туру чемпіонату України.

Колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук підбив підсумки перемоги "Динамо" над "Олександрією" (3:1) в поєдинку 22-го туру УПЛ.

"Мені сподобався цей матч, зустріч лідерів чемпіонату. Було видно багато жорстких зіткнень, дуже непростий матч для арбітра. На жаль, не було VAR. За якістю гри мені все сподобалося. "Олександрія" після видалення стала грати набагато агресивніше і мала можливість цей матч звести в нічию", — вважає Шевчук.

Динамо - Олександрія

Очікувалося, що на матчі Динамо та Олександрії буде використана система VAR. Однак, як виявилося, стадіон «Ніка», на якому виступає Олександрія, виявився не готовий до використання VAR з технічної точки зору.