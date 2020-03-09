Італійський футболіст вилікувався від коронавірусу

Новини спорту:У італійському клубі "Пьянезе", який грає у Серії С був зафіксований спалах захворювання коронавірусом у декількох футболістів та персоналу.

Як повідомляє Virgilio, губернатор італійського регіону Тоскана Енріко Россі заявив, що футболіст, який першим захворів на коронавірус повністю здоровий. Лікарі Сієни повідомили, що тест гравця виявився негативним.

Раніше повідомлялося, що три гравці команди та один співробітник заражені коронавірусом, після чого всіх гравців, технічний персонал і менеджерів посадили на 15-денний довірчий карантин у себе вдома.

Додамо, що спортивні події в Італії відбуваються без глядачів. Крайнім таким заходом став матч "Ювентус" – "Інтер", який відбувся за пустих трибун.