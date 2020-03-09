ФІФА переносить матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2022

Новини спорту:Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила із заявою щодо матчів кваліфікації чемпіонату світу 2022 року в Азії. Поєдинки перенесені через коронавірус.

У ФІФА повідомили, що провели консультації з асоціаціями членів Азії. Федерація та Азійська конфедерація футболу (АФК) домовились перенести майбутні азійські кваліфікаційні матчі на чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року.

На більш пізній термін перенесено понад 50 матчів, які повинні були відбутися у кінці березня і на початку червня.

Поки у ФІФА не повідомляють дати матчів. Там зазначили, що обговорить потенційні дати з АФК.

ФІФА також дозволила командам самостійно проводити матчі в ці дати за умов дотримань вимог посиленої безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.