На матчі Франція - Україна буде не більше 1000 глядачів

Новини спорту:27 березня у Сен-Дені збірна України зіграє зі збірною Франції.

Французький уряд прийняв захисні заходи через загрозу поширення коронавірусу.

Зокрема, до 15-го квітня на всіх масових заходах у Франції будуть діяти обмеження щодо кількості учасників. Брати участь у масових заходах зможуть не більше однієї тисячі осіб, заявила міністр спорту Франції Роксана Марасіняну.

«Необхідно враховувати, що на стадіоні може знаходитися не більше 1000 чоловік. Або клуби вирішать продавати до 1000 квитків, або вони вважатимуть за краще грати за закритими дверима, або відкласти матчі, якщо це буде можливо», — заявила Роксана.

27-го березня в Сен-Дені повинен відбутися товариський матч Франція — Україна.

«Якщо матч може бути відкладений, він буде відкладений. Якщо цього не відбудеться, то на стадіоні повинно знаходитися не більше 1000 чоловік», — додала Марасіняну.