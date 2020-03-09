Денисов: Не знаю, як будемо жити в наступному сезоні

Новини спорту:Відомий ведучий висловився про відсутність VAR на матчі «Колос» – «Шахтар».

У 22-му турі УПЛ «Шахтар» здолав «Колос» (4:3) в надрезультативному матчі. Поєдинок був відзначений декількома спірними рішеннями арбітра, пов'язаних з призначенням пенальті та вилученням Маркоса Антоніо. Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов прокоментував дії судді Ярослава Козика.

«Андрій Павелко сказав, що VAR на всіх матчах буде не з наступного сезону, а через сезон. Я не знаю, як ми будемо жити в наступному сезоні, але у нас буде два матчі, де буде зрозуміло, що арбітр міг розглянути епізод в деталях.

Про незрозумілі рішення. Кривцов здійснює відвертий фол, за який Шахтар отримує пенальті у свої ворота. Арбітр не дає жовту Кривцову, але дає абсолютно недоречну другу жовту Маркосу Антоніо. Гравець симулював, а боковий арбітр, який стояв поруч, бачить і мовчить», - сказав Денисов.