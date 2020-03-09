Бразильський футболіст відмовився полишати Шахтар

Новини спорту:Бразильця влаштовує робота з молодіжним складом «гірників».

Бразильський легіонер «Шахтаря» Веллінгтон Нем після повернення взимку з оренди у «Флуміненсе» не зміг переконати тренерський штаб «гірників» в доцільності свого залучення до ігор за першу команду.

«Шахтар» намагався знайти якийсь варіант для працевлаштування Веллінгтона Нема, але зробити це у «гірників» не вийшло.

Єдиним клубом, який висловлював інтерес до підписання 28-річного бразильця була «Форталеза». Її головний тренер Рожеріо Сені особисто просив керівництво домовитися з «гірниками» щодо Нема, проте в підсумку півзахисник прийняв рішення залишитися в Україні, хоча «Шахтар» був готовий відправити його в «Форталезу» і навіть повністю взяти на себе питання виплати заробітної плати гравця.

На даний момент у Веллінгтона Нема немає перспектив у «Шахтарі». Він тренується з молодіжною командою, а термін дії його контракту з «гірниками» закінчується влітку наступного року.

Раніше «Шахтар» вніс Веллінгтона Нема в заявку на другу частину сезону в УПЛ.