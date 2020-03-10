Вольфсбург - Шахтар розсудить Скоміна

Новини спорту:Матч Ліги Європи УЄФА "Вольфсбург" - "Шахтар" розсудять словенці.

На першому футбольному поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА "Вольфсбург" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк) працюватиме словенська бригада суддів.

Обов'язки головного арбітра зустрічі виконуватиме Дамір Скоміна.

Асистентами на лініях працюватимуть Юре Прапротник та Роберт Вукан, четвертий рефері - Нейц Кайтазович.

Скоміна є найкращим арбітром 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде в Німеччині 12 березня і розпочнеться о 22.00. Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня.