Євро-2020 пройде без змін через коронавірус

Новини спорту:Організатори турніру запевняють, що весь час контролюють ситуацію з коронавірусів.

УЄФА не планує вносити будь-які корективи в розклад Євро-2020 з-за спалаху коронавірусу.

Поки по всьому світу скасовують спортивні заходи або проводять їх без глядачів, організатори Євро-2020 переконують, що контролюють ситуацію і міняти поки нічого не будуть.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з усіма міжнародними та місцевими властями по ситуації з коронавірусів. Зараз немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - цитує прес- службу УЄФА Sport24.

Варто відзначити, що в Італії в даний час зафіксували вже понад 9 тисяч випадків зараження вірусом.