Сімеоне оцінив вклад Облака в перемозі над Ліверпулем

Новини спорту:Наставник «Атлетико» вважає 27-річного словенця найкращим воротарем в світі.

Головний тренер мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне високо оцінив гру 27-річного голкіпера Яна Облака після виїзної перемоги над «Ліверпулем» (3:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«У мене немає ніяких сумнівів в тому, що зараз Облак — найкращий воротар в світі. Облак дуже важливий для нас, як Савич, Феліпе, Феліш... У нас найкращий воротар в світі. В «Барселоні» є Мессі, який робить результат. У нас результат багато в чому робить Облак. Він найкращий. Тому він там, де він заслуговує бути», — вважає Сімеоне.

У матчі з «Ліверпулем» Облак зробив дев'ять сейвів.