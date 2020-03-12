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Шахтар їде в гості до кривдника Олександрії

Шахтар їде в гості до кривдника Олександрії
10:52 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Фото: ФК Шахтар

Новини спорту:Сьогодні «Шахтар» продовжить свій шлях до фіналу Ліги Європи.

Після перемоги над «Бенфікою» гірників чекає зустріч з німецьким «Вольфсбургом». І хоча на виїзді у донеччан всього 28% на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch (у «вовків» 43% і 29% на нічию), в цілому шанси «Шахтаря» на вихід у чвертьфінал - 52%.

У восьми попередніх матчах в Бундесліги «Вольфсбург» виграв тільки три рази з яких лише один раз вдома. Команда йде на сьомому місці у турнірній таблиці та веде боротьбу за путівку в єврокубки на наступний сезон. «Вовки» раніше лише раз зустрічалися з українською командою, в груповому турнірі Ліги Європи восени 2019 року вони обіграли «Олександрію» 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях).

«Шахтар», як більш досвідчений єврокубковий боєць, перетинався з німецькими командами 22 рази (по сім перемог і поразок, а також вісім нічиїх). Гірники виграли чотири з 11 матчів в Німеччині при шести поразках. Хоча взагалі в плей-офф турніру «Шахтаря» виступає непогано на виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки.

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Суперник гірникам дістався цілком прохідний і позитивний результат в гостьовій зустрічі сильно зміцнить шанси команди на вихід в наступний етап. Завдання для підопічних Луїша Каштру цілком здійсненне.

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УЄФА, ФК Вольфсбург, ФК Шахтар, Ліга Європи.
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