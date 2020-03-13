Кубок України: визначились півфінальні пари

У столичному Будинку футболу 13 березня відбулося жеребкування 1/2 фіналу та фінального матчу Кубка України сезону-2019/2020.
Процедуру провели легенда тернопільського футболу Ігор Яворський, телеведуча Олександра Лобода та актор Тарас Стадницький.
Визначилися такі півфінальні пари:
"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава)
"Минай" (Закарпатська область) - "Динамо" (Київ).
Номінальним господарем фінального матчу стане переможець протистояння "Минай" - "Динамо".
Півфінальні поєдинки мають відбутися 15 квітня на полях команд, що вказані першими, фінал пройде у Тернополі 13 травня.