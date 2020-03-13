УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Новини спорту:Всі матчі, які повинні були відбутися наступного тижня, перенесені на невизначений термін.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення призупинити поточні розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

«У світлі подій, пов'язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступному тижні, відкладаються.

Рішення включає в себе матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, всі матчі Ліги Європи УЄФА, а також матчі Юнацької ліги УЄФА.

Рішення про те, коли ці матчі відбудуться, буде повідомлено пізніше.

Також перенесене жеребкування чвертьфінальних поєдинків Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановане на 20-е березня.

У вівторок, 17-го березня, УЄФА проведе спеціальну конференцію, присвячену реакції європейського футбольного співтовариства на поширення коронавіруса», — свідчить текст заяви на офіційному сайті УЄФА.

У четвер, 19-го березня, в Харкові повинен був відбутися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» — «Вольфсбург».