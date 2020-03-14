Гармаш знову забив у Туреччині (Відео)

Новини спорту:Хавбек «Динамо» знову забив за «Різеспор».

Півзахисник «Різеспор» Денис Гармаш в матчі 26-го туру чемпіонату Туреччини проти «Анкарагюджю» (1:2) забив свій другий м’яч за клуб, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник Денис Гармаш вийшов у стартовому складі і забив м’яч на 45-й хвилині. На той момент «Різеспор» поступався 0:2.

Це другий гол Гармаша в 5 матчах у складі «Різеспора». Півзахисник «Динамо» грає за «Різеспор» на правах оренди.

Український захисник Микола Морозюк вийшов у стартовому складі «Різеспора» і отримав червону картку, а форвард Андрій Борячук провів матч у запасі.

Після цієї поразки «Різеспор» посідає в чемпіонаті Туреччини 15 місце – 25 (25). Від зони вильоту команду відділяють 2 очки.