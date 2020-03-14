ПСЖ готує серйозне посилення

Новини спорту:Французький клуб веде переговори з двома зірками Італійської Прем'єр-Ліги.

"ПСЖ" зацікавлений в послугах двох провідних гравців Серії А.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Шира в твіттері, парижани хочуть підписати захисника "Наполі" Каліду Кулібалі і півзахисника "Ювентуса" Міралема Пьяніча.

За інформацією джерела, між спортивним директором "ПСЖ" Леонардо і агентом гравців Фалі Рамадану вже були перші контакти на предмет переходу гравців. Подробиці переговорів невідомі.

У поточному сезоні Кулібалі провів за "Наполі" 21 матч у всіх турнірах. Пьянич взяв участь в 32 матчах в нинішньому сезоні, забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Контракти обох гравців розраховані до літа 2023 року.