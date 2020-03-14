ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у збірні

Новини спорту:Організація рекомендує перенести всі міжнародні матчі, заплановані в березні і квітні.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пом'якшила правила для клубів щодо викликів футболістів у національні збірні.

Через пандемію коронавіруса ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні команди в березні і квітні. ФІФА закликає уникати зайвих ризиків для здоров'я гравців і вболівальників. Організація рекомендує перенести всі міжнародні матчі, які повинні відбутися в березні і квітні.

Раніше повідомлялося, що заплановані товариські матчі України з Францією і Польщею будуть скасовані.

З півночі 17-го березня Україна повністю припинить пасажирські авіаційні перевезення терміном на два тижні.