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Юний хавбек Челсі розповів, хто був його головним натхненником в футболі

Юний хавбек Челсі розповів, хто був його головним натхненником в футболі
14:32 Сьогодні Телеграф ua-football.com

Новини спорту:Біллі Гілмор, якого назвали найкращим гравцем ФК Челсі, зізнався, що в своїй грі він наслідує легенду "Барселони" Андреса Іньєсту.

18-річний хавбек був визнаний найкращим гравцем останніх двох матчів "Челсі" – проти "Ліверпуля" в Кубку Англії (2:0), а також в останньому турі АПЛ проти "Евертона" (4:0).

Варто відзначити, що в обох випадках це були його перші появи в старті в кожному з турнірів.

"Хто був моїм головним натхненником в футболі? Їм завжди був Іньєста. Я просто обожнював, як він грає, як він приймає м'яч, як він пасує м'яч.

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Як я можу охарактеризувати свою гру? Мені подобається брати м'яч піпд свій контроль, я опускаюся глибоко і підтримую гру. Мені завжди говорили, що все інше додасться, якщо я буду наполегливо працювати", – цитує Гілмора BBC.

Раніше повідомлялося про інтерес до Гілмора з боку "Барселони" і "Реала".

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Все по темі:

ФК Барселона, ФК Челси, АПЛ, Андрес Іньєста, Біллі Гілмор.
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