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Феєрія голів у матчі Олександрія - Колос (Відео)

Феєрія голів у матчі Олександрія - Колос (Відео)
20:55 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Фото: ФК Олександрія

Новини спорту:У рамках 23-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Маріуполь", а "Олександрія" грала з "Колосом".

Матч УПЛ між «Олександрією» та «Колосом» завершився з 6 голами і перемогою господарів.

"Олександрія" набрала 40 очок і займає в чемпіонаті п'яте місце. "Колос" (26 очок) йде в топ-шістці шостим.

"Олександрія" - "Колос" - 4:2

Голи: Гречишкін, 45+1, Грицук, 54 (з пенальті), Ковалець, 64, Задерака, 89 - Сорокін, 35, Лисенко, 80

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"Олександрія": Білик, Пашаєв, Дубра, Бабогло, Вантух, Гречишкін, Запорожан (Ковалець, 46), Грицук, Лучкевич, Безбородько (Сітало, 83), Мішенко (Задерака, 46)

"Колос": Яшков, Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Сорокін (Кожушко, 55), Морозко (Ільїн, 58), Вільхамссон, Бондаренко (Лисенко, 65)

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УПЛ, ФК Колос, Чемпіонат України, ФК Олександрія.
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