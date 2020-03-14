Феєрія голів у матчі Олександрія - Колос (Відео)

Матч УПЛ між «Олександрією» та «Колосом» завершився з 6 голами і перемогою господарів.
"Олександрія" набрала 40 очок і займає в чемпіонаті п'яте місце. "Колос" (26 очок) йде в топ-шістці шостим.
"Олександрія" - "Колос" - 4:2
Голи: Гречишкін, 45+1, Грицук, 54 (з пенальті), Ковалець, 64, Задерака, 89 - Сорокін, 35, Лисенко, 80
"Олександрія": Білик, Пашаєв, Дубра, Бабогло, Вантух, Гречишкін, Запорожан (Ковалець, 46), Грицук, Лучкевич, Безбородько (Сітало, 83), Мішенко (Задерака, 46)
"Колос": Яшков, Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Сорокін (Кожушко, 55), Морозко (Ільїн, 58), Вільхамссон, Бондаренко (Лисенко, 65)