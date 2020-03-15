Шаран: Вирішили зробити дуже серйозну ротацію

Новини спорту:Головний тренер «Олександрії» прокоментував перемогу над «Колосом».

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран прокоментував перемогу своїх підопічних в матчі проти «Колоса» (4:2).

«Після кубкового поєдинку ми побачили, що психологічний і фізичний стан гравців не на належному рівні. Тому вирішили зробити дуже серйозну ротацію. Хотіли зробити ще більшу ротацію, але потім вирішили, що Дубра, Лучкевич і Гречишкін повинні грати. В першому таймі ми зіграли не так, як хотілося б, тому що не вистачало деяких гравців, які б підсилили нашу гру. Саме головне, що ми зрівняли рахунок, хоча могли програвати і 0:2 після першого тайму. Це додало нам впевненості, ми провели дуже хороший другий тайм і досягли перемоги.

Вдячний нашим уболівальникам, ми їх чули. Це здорово, бо думали, що буде тиша. Думаю, другий тайм у нашому виконанні сподобався всім: і нашому президенту, і уболівальникам, які дивилися матч по телевізору».