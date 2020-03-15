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Лігу чемпіонів і Лігу Європи можуть завершити за баскетбольним принципом

Лігу чемпіонів і Лігу Європи можуть завершити за баскетбольним принципом
14:22 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Лігу чемпіонів і Лігу Європи завершуватимуть у форматі фіналу чотирьох.

Півфінали і фінал ЛЧ зіграють у Стамбулі та півфінали і фінал ЛЄ зіграють у Гданську.

У вівторок, 17 березня, на відеоконференції УЄФА клубам запропонують варіант із завершенням сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи в форматі фіналу чотирьох, пише іспанське видання AS.

Таким чином в організації можуть спробувати укластися в терміни і встигнути завершити турніри, які сьогодні припинені через пандемію коронавірусу.

Згідно з планом, півфінали і фінал зіграють в форматі одного матчу. Турніри відбудуться в Стамбулі і Гданську протягом чотириденного періоду. В цих містах мали провести фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно.

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Раніше повідомлялося, що за іншим планом в УЄФА планують провести чвертьфінали і півфінали європейських турнірів в один раунд.

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, мають повідомити про перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.

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ФИФА, УЄФА, АПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи.
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