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Шахтар сенсаційно програв Зорі

Шахтар сенсаційно програв Зорі
16:16 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Фото: ФК Шахтар

Новини спорту:Луганська Зоря мінімально перемогла донецький Шахтар у 23 турі УПЛ.

У 23 турі Української Прем'єр-ліги Зоря вдома переграла донецький Шахтар.

Єдиний гол на 83 хвилині забив Богдан Михайличенко.

Вирішальний м'яч забив Богдан Михайличенко, який відзначився потужним ударом на 84-й хвилині зустрічі.

Завершать програму туру матчі київського "Динамо" з чернігівською "Десною" на столичному НСК "Олімпійський" та донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" на київському стадіоні "Динамо" Імені Валерія Лобановського.

Зінченко - найгірший в Манчестер Сіті

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

15 березня

Зоря - Шахтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Михайличенко

Зоря: Махарадзе, Іванісеня, Тимчик, Вернидуб, Лєднєв (Цвек, 46), Кочергін, Хомченовский (Громов, 49), Юрченко, Кабаев (Перович, 88), Чеберко, Михайличенко.

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Додо, Кривцов, Хочолава, Марлос (Тете, 67), Майкон, Коноплянка (Коваленко, 67), Алан Патрік (Сікан, 87), Тайсон, Мораес.

Попередження:

Іванісеня (14), Кочергін (34), Мораес (52), Цвек (59), Михайличенко (74)

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УПЛ, ФК Зоря, ФК Шахтар, Чемпіонат України.
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