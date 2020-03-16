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Помилка Караваєва в матчі Динамо - Десна 1:1 (Відео)

Помилка Караваєва в матчі Динамо - Десна 1:1 (Відео)
07:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Київ

Новини спорту:"Динамо" не втримало перемогу над "Десною" у матчі чемпіонату України з футболу.

Футболісти київського "Динамо" зіграли внічию з чернігівською "Десною" у матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:1.

Автором першого голу став Назарій Русин, який відзначився на 69-й хвилині, скориставшись прострілом з флангу Володимира Шепелєва. На 80-й хвилині паритет відновив Олександр Філіппов. Форвард "Десни" скористався грубою помилкою захисника "біло-синіх" Олександра Караваєва, вийшов сам-на-сам з Георгієм Бущаном, обвів його і відправив м'яч у порожні ворота.

Донецький "Олімпік" розійшовся миром з полтавською "Ворсклою".

Результати інших поєдинків 23-го туру:

"Львів" - "Карпати" - 1:1

голи: Антон Братков (27-ма хвилина, у власні ворота), Матеус Яковеллі (50);

"Олександрія" - "Колос" (Ковалівка) - 4:2

голи: Дмитро Гречишкін (45+1), Василь Грицук (54, з пенальті), Кирило Ковалець (64), Максим Задерака (90) - Станіслав Сорокін (36), Володимир Лисенко (80);

"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:0

голи: Олексій Хобленко (64, з пенальті), Владислав Супряга (90);

"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:0

гол: Богдан Михайличенко (84).

Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок (після 23-х ігор), "Зоря" - 46 (23), "Динамо" - 46 (23), "Десна" - 43 (23), "Олександрія" - 40 (23), "Колос" - 26 (23);

друга шістка: "Дніпро-1" - 28 (23), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 14 (23).

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Все по темі:

ФК Ворскла, УПЛ, ФК Десна, ФК Динамо Киів, Чемпіонат України.
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