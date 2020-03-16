Руні: Прийняли правильне рішення і зупинили футбол

Новини спорту:Гравець незадоволений пізньою зупинкою сезону.

Екс-форвард збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні, який виступає зараз за "Дербі", незадоволений, що футбол в країні зупинили останнім і тільки після того, як коронавірусом заразився тренер Мікель Артета.

"Врешті-решт, вони прийняли правильне рішення і зупинили футбол. До цього, таке відчуття, що до футболістів в Англії ставилися так, ніби це морські свинки".

"Теніс, Формула-1, регбі, гольф і футбол в інших країнах вже був зупинений, а нам говорили продовжувати. Хтось незадоволений зупинкою, але це всього лише футбол, всього лише спорт".

"Сезон можна закінчити потім. Ми повернемося на поле тільки тоді, як буде ясно, що це безпечно для глядачів і гравців", - заявив Руні.