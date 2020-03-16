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Руні: Прийняли правильне рішення і зупинили футбол

Руні: Прийняли правильне рішення і зупинили футбол
15:39 Сьогодні Телеграф sport.ua

Новини спорту:Гравець незадоволений пізньою зупинкою сезону.

Екс-форвард збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні, який виступає зараз за "Дербі", незадоволений, що футбол в країні зупинили останнім і тільки після того, як коронавірусом заразився тренер Мікель Артета.

"Врешті-решт, вони прийняли правильне рішення і зупинили футбол. До цього, таке відчуття, що до футболістів в Англії ставилися так, ніби це морські свинки".

"Теніс, Формула-1, регбі, гольф і футбол в інших країнах вже був зупинений, а нам говорили продовжувати. Хтось незадоволений зупинкою, але це всього лише футбол, всього лише спорт".

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"Сезон можна закінчити потім. Ми повернемося на поле тільки тоді, як буде ясно, що це безпечно для глядачів і гравців", - заявив Руні.

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Все по темі:

ФК Манчестер Сити, Уэйн Руни, Коронавірус, ФК Ман Сіті.
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