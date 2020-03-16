Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів

Новини спорту:Шахтар може бути оголошений чемпіоном, а Зоря отримає путівку в Лігу чемпіонів.

Завтра, 17 березня, має відбутися засідання керівництва Української Прем'єр-ліги. На ньому, швидше за все, буде прийнято рішення про дострокове завершення сезону УПЛ.

Засідання УПЛ відбудеться відразу після консультацій з УЄФА. Керівництво європейського футболу проведе своє зібрання в режимі відеоконференції. Після рішень УЄФА, швидше за все, національним федераціям футболу доведеться зупинити всі футбольні турніри.

В такому випадку футбольний сезон в Україні завершиться достроково, а підсумкове становище команд буде визначено за поточною турнірною таблицей.

Київське "Динамо" на даний момент займає 3-тє місце в турнірній таблиці, так як при рівності очок поступається "Зорі" за особистими зустрічами. Донецький "Шахтар" може бути оголошений чемпіоном України вже 17 березня.

При такому розкладі Україну в Лізі чемпіонів 2020/21 представлятимуть "Шахтар" і "Зоря", а "Динамо" зіграє в Лізі Європи.