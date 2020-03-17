Обійшов Артета і Сульшера: Наставник Бернлі отримав престижну нагороду

Наставник "Бернлі" Шон Дайч визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого.
Про це повідомляє прес-служба першості.
Відмічається, що 48-річний фахівець отримав цю нагороду вдруге в кар'єрі.
LATEST: Dyche Is @BarclaysFooty Manager of the Month for @premierleague https://t.co/0tQ9hnkJRO
— Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 17, 2020
У боротьбі за приз Дайч обійшов Мікеля Артета ("Арсенал"), Оле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") та Кріса Уайлдера ("Шеффілд Юнайтед"). У лютому "Бернлі" жодного разу не програв в АПЛ. Команда Дайча зіграла внічию з "Арсеналом" (0:0), "Ньюкасл Юнайтед" (0:0) і "Тоттенхемом" (1:1), а також здобула перемоги над "Саутгемптоном" (2:1) і "Борнмутом" (3:0).
"Бернлі" набрав 39 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Нагадаємо, в березні керівництво ліги припинило сезон через пандемію коронавірусу.