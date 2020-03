Обійшов Артета і Сульшера: Наставник Бернлі отримав престижну нагороду

Наставник "Бернлі" Шон Дайч визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого.

Про це повідомляє прес-служба першості.

Відмічається, що 48-річний фахівець отримав цю нагороду вдруге в кар'єрі.

LATEST: Dyche Is @BarclaysFooty Manager of the Month for @premierleague https://t.co/0tQ9hnkJRO

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 17, 2020