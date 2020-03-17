Обійшов Артета і Сульшера: Наставник Бернлі отримав престижну нагороду

Новини спорту:Шон Дайч – найкращий тренер минулого місяця в чемпіонаті Англії.

Наставник "Бернлі" Шон Дайч визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого.

Про це повідомляє прес-служба першості.

Відмічається, що 48-річний фахівець отримав цю нагороду вдруге в кар'єрі.

У боротьбі за приз Дайч обійшов Мікеля Артета ("Арсенал"), Оле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") та Кріса Уайлдера ("Шеффілд Юнайтед"). У лютому "Бернлі" жодного разу не програв в АПЛ. Команда Дайча зіграла внічию з "Арсеналом" (0:0), "Ньюкасл Юнайтед" (0:0) і "Тоттенхемом" (1:1), а також здобула перемоги над "Саутгемптоном" (2:1) і "Борнмутом" (3:0).

"Бернлі" набрав 39 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Нагадаємо, в березні керівництво ліги припинило сезон через пандемію коронавірусу.