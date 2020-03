ФК Грета йде на карантин через виявлення у одного із гравців COVID-19

Берлінська "Герта" повідомляє, що один із гравців команди здав позитивний тест на коронавірус.

Тепер всі гравці, персонал і тренерський штаб команди Бундесліги будуть знаходитися в самоізоляції 14 днів.

Прес-служба клубу в Твіттері зазначає:

"На жаль, один з наших гравців здав позитивний результат на коронавірус. Всі гравці, тренери і працівники будуть відправлені на рекомендований 14-денний період ізоляції".

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020