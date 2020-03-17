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ФК Грета йде на карантин через виявлення у одного із гравців COVID-19

ФК Грета йде на карантин через виявлення у одного із гравців COVID-19
22:50 Вт, 17 Березень 2020 Телеграф ua-football.com

Новини спорту:У гравця Герти знайшли уханьський коронавірус COVID-19.

Берлінська "Герта" повідомляє, що один із гравців команди здав позитивний тест на коронавірус.

Тепер всі гравці, персонал і тренерський штаб команди Бундесліги будуть знаходитися в самоізоляції 14 днів.

Прес-служба клубу в Твіттері зазначає:

"На жаль, один з наших гравців здав позитивний результат на коронавірус. Всі гравці, тренери і працівники будуть відправлені на рекомендований 14-денний період ізоляції".

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Число підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросло до 6 тисяч, від захворювання померло 13 осіб.

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Все по темі:

Бундеслига, Футбол, Вирус, Карантин, Пандемия, ФК Герта, Новини футболу, Коронавірус, Covid-19.
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