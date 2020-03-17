Бесєдін тепер зможе зіграти на Євро-2021

Новини спорту:Термін річної дискваліфікації нападника завершиться в грудні 2020 року.

Український форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін не пропустить наступний чемпіонат Європи, оскільки термін його дискваліфікації закінчиться до запланованих нових термінів турніру.

Найбільший європейський футбольний форум перенесений на один рік і пройде з 11 червня до 11 липня 2021 року.

Нагадаємо, Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Ліги Європи "Мальме" – "Динамо" (4:3) в листопаді 2019 року.

За вживання допінгу форвард був відсторонений від тренувань і змагань на один рік. Термін його дискваліфікації відлічується з 19 грудня 2019 року і завершиться в грудні 2020 року. Якщо його викличе тренерський штаб, то Артем може зіграти на Євро-2021.