Бесєдін тепер зможе зіграти на Євро-2021

Український форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін не пропустить наступний чемпіонат Європи, оскільки термін його дискваліфікації закінчиться до запланованих нових термінів турніру.
Найбільший європейський футбольний форум перенесений на один рік і пройде з 11 червня до 11 липня 2021 року.
Нагадаємо, Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Ліги Європи "Мальме" – "Динамо" (4:3) в листопаді 2019 року.
За вживання допінгу форвард був відсторонений від тренувань і змагань на один рік. Термін його дискваліфікації відлічується з 19 грудня 2019 року і завершиться в грудні 2020 року. Якщо його викличе тренерський штаб, то Артем може зіграти на Євро-2021.