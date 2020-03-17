Фінал Ліги Європи пройде 24 червня, Ліги чемпіонів - 27 червня

Новини спорту:Європейські футбольні чемпіонати будуть дограні до 30 червня.

Європейські чемпіонати мають бути дограні до 30 червня. Таке рішення прийняли 17 березня учасники відеоконференції УЄФА.

На сьогоднішній день єврокубки та більшість національних чемпіонатів припинені на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Необхідність завершити першості у Європі до 30 червня також пов'язана з контрактами гравців. Багато угод у футболістів закінчуються наприкінці сезону.

УЄФА, крім того, вирішив, що найближчі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи продовжаться лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу.

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів призначений на 27 червня, а фінал Ліги Європи - на 24 червня.

Як повідомлялося у вівторок раніше, через коронавірус перенесено чемпіонат Європи з футболу який планували провести у червні-липні нинішнього року. Нові дати проведення Євро-2020 - з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Збірна України у фінальній частині Євро потрапила до групи C. Її суперниками стали національні команди Нідерландів та Австрії. Четвертий учасник квартету має визначитися після стикових матчів відбору.

У відеоконференції беруть участь представники усіх 55-ти членів УЄФА, європейських ліг, Міжнародної федерації асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) та Асоціації європейських клубів (ECA).