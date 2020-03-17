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В УЄФА прояснили ситуацію з квитками на Євро-2020

В УЄФА прояснили ситуацію з квитками на Євро-2020
18:50 Сьогодні Телеграф 24tv.ua

Новини спорту:Керівництво УЄФА звернулося до вболівальників, які купили квитки на матчі Євро-2020, після перенесення турніру на 2021 рік через коронавірус.

УЄФА повідомив, що ті вболівальники, які придбали квитки на матчі чемпіонату Європи-2020 і не відвідають турнір в 2021 році, зможуть повернути їх за повну вартість.

Протягом наступного місяця УЄФА надасть уболівальникам більш детальну інформацію про процес повернення квитків.

17 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого були перенесені з березня на червень нинішнього року.

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік

Також УЄФА прийняв рішення про відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після того, як покращиться ситуація в боротьбі з коронавірусом. Європейські чемпіонати повинні бути дограні до кінця червня.

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УЄФА, Футбол, Чемпіонат Європи, Австрія, Євро-2020, Євро.
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