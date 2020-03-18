Барселоні не хочуть достроково вручати чемпіонські медалі

Новини спорту:Керівництво хоче зіграти всі матчі.

У Європі сподіваються, що пандемія коронавірусу піде на спад і до середини літа чемпіонати можна буде повноцінно відновити і закінчити, проте поки все йде до того, що сезони будуть скасовані.

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес вважає, що буде нечесно віддавати титул "Барселоні", яка випереджає "Реал" на 2 пункти, якщо в результаті дограти не вийде.

"Сезони повинні бути закінчені влітку, ми всі про це домовилися з УЄФА. Ми не можемо гарантувати, що чемпіонат Іспанії дограють, але й вручати нагороди і підводити підсумки по нинішній таблиці теж нечесно".

"Це унікальна ситуація, і ми далі будемо обговорювати, як вийти з такого становища", - сказав Рубіалес.

Подібні обговорення йдуть у всіх чемпіонатах. Багато хто побоюється, що в разі неможливості продовження сезону і автоматичного присудження чемпіонств (а також розподілу єврокубкових місць і визначення команд, які вилітають) незадоволені клуби будуть масово подавати судові позови.