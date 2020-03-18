Бонавентуре обійшовся Зорі в тарілку борщу

Новини спорту:Тренер згадав, з ким було найважче працювати в команді.

Екс-тренер "Зорі" Юрій Вернидуб, який зараз працює в Білорусі, згадав, з ким було найважче працювати в Україні. У число таких гравців потрапив Денніс Бонавентуре, якого в підсумку вигідно продали в Бельгію.

"Було непросто працювати з Бонавентуре і Болі. Бонавентуре, не ображаючи хлопця, нам дістався за тарілку борщу. А заробила "Зоря" на ньому як на золотій копальні. Але було важко з ним, він неординарний в своїх вчинках. Він як звір такий дикий".

"Але зате який футболіст. Болі - те ж саме. До них потрібно підібрати підхід", - сказав Вернидуб.

Бонавентуре в нинішньому сезоні в «Брюгге» забив 8 голів, в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.