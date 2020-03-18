Скачать
Середа, 18.03.2020
Теннисный сезон приостановлен до лета
Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Бонавентуре обійшовся Зорі в тарілку борщу

Бонавентуре обійшовся Зорі в тарілку борщу
21:08 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Тренер згадав, з ким було найважче працювати в команді.

Екс-тренер "Зорі" Юрій Вернидуб, який зараз працює в Білорусі, згадав, з ким було найважче працювати в Україні. У число таких гравців потрапив Денніс Бонавентуре, якого в підсумку вигідно продали в Бельгію.

"Було непросто працювати з Бонавентуре і Болі. Бонавентуре, не ображаючи хлопця, нам дістався за тарілку борщу. А заробила "Зоря" на ньому як на золотій копальні. Але було важко з ним, він неординарний в своїх вчинках. Він як звір такий дикий".

"Але зате який футболіст. Болі - те ж саме. До них потрібно підібрати підхід", - сказав Вернидуб.

У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий

Бонавентуре в нинішньому сезоні в «Брюгге» забив 8 голів, в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Юрий Вернидуб, Трансфер, УПЛ, ФК Зоря.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
03 МОК зробив заяву з проведення Олімпіади 2020
04 Андрій Шевченко: Спорт повинен відійти вбік, коли здоров'я і життя людей під загрозою
05 Зірка НБА Кевін Дюрант захворів на коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся