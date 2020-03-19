Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри

Новини спорту:Дві європейські країни -Білорусь та Туреччина не скасовують футбольні чемпіонати попри випадки інфікування коронавірусом в країнах.

Більшість європейських і світових футбольних чемпіонатів призупинили свої турніри через пандемію коронавірусу, але в двох країнах Європи футбол триває.

Проводяться матчі в турецькій Суперлізі, а 19 березня стартує Вища ліга Білорусі. Хоча в обох країнах зафіксовані випадки захворювання коронавірусом, їхнє футбольне керівництво не вважає за потрібне скасовувати турніри.

У Туреччині (всього 6 українців) за «Різеспор» виступають Денис Гармаш, Микола Морозюк і Андрій Борячук. Крім того, Артем Кравець є віце-капітаном аутсайдера, «Кайсеріспора». А в другому дивізіоні Євген Селезньов захищає кольори «Бурсаспора», Олександр Гладкий – «Адана Демірспора», обидві команди ведуть боротьбу за підвищення в класі.

Відзначимо, що контракт українця Сергія Рибалки з турецьким «Сівасспором» призупинено на півроку, і він не зможе допомогти своїй команді через травму.

У Білорусі (всього 9 українців) за клуб «Динамо-Брест» грають Артем Мілевський та Євген Хачеріді. Також у Вищій лізі зможуть пограти в футбол Артем Сухоцький («Динамо» Мінськ), український вірменин Гегам Кадімян («Нєман» Гродно), Дмитро Рижук (ФК «Мінськ»), Максим Каленчук (ФК «Вітебськ»), Сергій Чеботаєв (ФК «Слуцьк»), Олександр Мігунов та Олексій Ковтун («Рух» Брест).